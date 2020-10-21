İran Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh: “Ermenistan savaş suçu işliyor, sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz”

Sajad Soltanzadeh, “Ermenistan savaş suçu işliyor ve sivillere yönelik saldırılarını da dünyaya söylüyoruz ki İran olarak kınıyoruz” dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivillere saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, “Bildiğimize göre İran, Azerbaycan'ın Karabağ'ında işgal altında olan toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu geçmişten ilan etmiştir. Şimdi de bu konu üzerinde kararlıdır. Biz bu düşüncedeyiz ki bu bölgede savaşın devamı iki ülkeye de zararlıdır. Bu vesileyle Türkiye ve Rusya'nın çabaları ile bu savaş biter. Müzakere vesileleri ile Ermenistan, Azerbaycan'a ait topraklarını geri versinler” dedi.

Soltanzadeh, İran'a uygulanan silah ambargosu ile ilgili de, “BM karalarına göre İran'ın bu tarihten itibaren silah alışverişine uyması gerekiyordu. Bu konu tekrar BM gündemine geldi. ABD bu silah ambargosunun devam etmesini istiyordu ve belgeyi onaylamadı, dün itibarıyla İran silah alışverişinde serbest kaldı. Yani yasak kaldırıldı. İran bundan sonra normal ülkeler gibi silah alışverişini yapacak. İran kendisi silah satmak durumundadır. Alınan kararlar ile bundan sonra normal ülkeler gibi silah alıp satabilecek” diye konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getiren Dr. Sajad Soltanzadeh, “Sivillere yönelik saldırılarını da savaş suçu olarak gözlüyoruz. İran olarak bunu açık ve net olarak söylüyoruz ki Ermenistan savaş suçu işliyor ve sivillere yönelik saldırılarını da dünyaya söylüyoruz ki İran olarak kınıyoruz” şeklinde konuştu.