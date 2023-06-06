İranlı yerel sanatçı kent meydanında coşturdu

Zaman zaman İran'dan Türkiye'ye müzik yapmak için gelen yerel sanatçı Esfandiyar Fiyuciyan, Erzurum'da hiç beklemediği bir ilgi ile karşılaştı.

11 yıldır Türkiye'ye hem turist hem de şarkı söylemek için gelen İranlı Esfandiyar Fiyuciyan, Erzurum'un en kalabalık caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde adeta sevgi seline boğuldu. İran'ın Şiran şehrinden Erzurum'a gelen evli ve bir çocuk babası Esfandiyar Fiyuciyan bir anda gençlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye ziyaretinin son durağı olan İstanbul'a gitmek için ülkemize giriş yapan ve Erzurum'a gelen Esfandiyar Fiyuciyan, yolculuğun bundan sonraki seyahat masrafını çıkarmak için yanındaki ses sistemiyle şarkılar söylüyor ve destek istiyordu. Erzurumlu gençler İranlı Esfandiyar'ın çağrısına kayıtsız kalmadı ve bir anda Yakutiye Kent Meydanı'nı şenlik yerine çevirdiler. Bir yanda Esfandiyar Fiyuciyan için seyahat masrafı için para toplayan, bir yandan da hayal çekip türküler söyleyen gençlere vatandaşlar da eşlik etti.

İranlı Esfandiyar Fiyuciyan, Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini söylerken, “Ben aslen Azeriyim. Ne zaman Türkiye'ye gelsem ve ihtiyacım olsa insanlar bağrına basıyor. İnşallah Türkiye her zaman mutlu insanların ülkesi olacak. Erzurum'da da hiç beklemediğim bir destekle karşı karşıya geldim. Yüzlerce insan ile birlikte halay çektik, oynadık ve eğlendik. İstanbul için lazım olan tren bileti parasını benim için topladılar. Hepsine teşekkür ederim” dedi.