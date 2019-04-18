İş adamı Murat Kılıç'a beraat

Eski AK Parti Erzurum İl Başkanı ve iş adamı Murat Kılıç'ın bugün mahkemesi görüldü. Hakkında ByLock kullanıcısı olma şüphesi üzerine başlatılan adli süreç, programın Kılıç'a ait kafeteryanın açık internet bağlantısından bir kısım müşteriler tarafından kullanıldığının tespiti ile yazışmaların dosyaya kazandırılmasının ardından bugün sonuçlandı. Murat Kılıç'ın avukatları Sefer Sani Gülcü ve Zekai Yürüsoy davanın sonuçlanmasının ardından yaptıkları açıklamada, “Müvekkillerimiz hakkında yapılan yargılama neticesinde Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi 18.04.2019 tarihli karar duruşmasında FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve Terörizmin Finansmanı suçlamalarından beraatine karar vermiştir. Bilindiği üzere müvekkil hakkında ByLock kullanıcısı olma şüphesi üzerine başlatılan adli süreç; ByLock programının müvekkillere ait kafeteryanın açık internet bağlantısından bir kısım müşteriler tarafından kullanıldığının tespiti ile yazışmaların dosyaya kazandırılmasının ardından sona ermiş; müvekkillerin beraatine karar verilmiştir. Bu kararla müvekkillerin bu hain örgüt ile bir ilişkisinin olmadığı da ortaya konulmuştur. 2016 yılı Ağustos ayında başlayan adli sürecin kamuoyu vicdanında da karşılık bulduğu şekliyle müvekkillerin beraati ile neticelenmesi Türk adaletine olan güvenimizi bir kez daha tazelemiştir.” ifadelerini kullandı.