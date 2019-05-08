İş merkezi önünde Trafik standı açtılar

4-10 mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün sabah Oltu Yaşampark AVM girişinde Trafik ekipleri stant açarak vatandaşlara trafik işaretleri kuralları hakkında bilgiler verdi, ekiplerin kullandıkları araç gereçleri tanıttılar.

İş merkezine giren Oltulu vatandaşlar, “İlk defa bir iş merkezinde böyle bir etkinlikle karşılaşıyoruz. Gerçekten çok ilgimizi çekti. Trafik kurallarını çok iyi bilmek gerekiyor” dedi.