“ISF Winter Gymnasiade 2023-Erzurum” organizasyonu için geri sayım başladı

Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte hazırlık/koordinasyon kurulu ile bir araya gelerek süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de süreç hakkında bilgi veren heyet, organizasyonun sağlık ve güvenlik konularına ilişkin ilgili kurum amirlerini ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulundular.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'i makamlarında ziyaret eden heyette; Spor Hizmetleri İl Müdürü ve Organizayon Koordinatörü Sn. Ahmet Çelebi, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, Doç. Dr. İzzet Uçan ve diğer yetkililer yer aldı.

Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'dan tüm dünyaya sevgi barış ve birlik mesajlarını; başarılı bir organizasyonla ileteceklerini ifade eden Ömür Fatih Karakullukçu, sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle Kordinasyon Kurulu üyelerine teşekkür etti.