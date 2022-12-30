İşgücü piyasasında tekstil sektörünün talep ettiği mesleklerde nitelikli işgücü yetiştirilecek

Ş. arasında istihdam garantili mesleki eğitim kursu işbirliği protokolü imzalandı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) , Erzurum Ticaret Odası Başkanlığı ve Yavuz Tekstil A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilecek olan istihdam garantili mesleki eğitim kursu işbirliği protokolü, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın ve Yavuz Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Torunoğlu tarafından imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Ocak 2023 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle yürürlükte olacak bu protokolde meslek sahibi olmayan veya iş tecrübesi bulunmayan kişilerin teorik ve pratik eğitimler ile nitelikli işgücüne dönüştürülmesi ve işgücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimlerin sonunda kursiyerlerin en az yüzde yetmişi, en az eğitim süresinin 3 katı süre kadar Yavuz Tekstil A.Ş. firması tarafından istihdam edilecek.