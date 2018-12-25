İŞKUR ile Göç İdaresi ortak çalışma kararı aldı

Erzurum'da Uluslararası/Geçici Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi, güvenilir bilgi tabanı oluşturulması, geçimlerini sağlamalarına ve insana yakışır iş olanaklarına erişimlerine yardımcı olmak, sosyal hayata ve işgücü piyasasına entegre olmalarını sağlamak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Recep Demir ile Erzurum Göç İdaresi Müdürü Haşim Meydan bir araya geldi.

Erzurum'da bulunan Uluslararası/geçici koruma başvuru ve statü sahibi yabancıların profillerinin çıkarılarak şartları uyanların önce kurumda kayıt altına alınması ardından Meslek Eğitim Kursları ve Programlara dâhil ederek nitelik kazandırılması için ortak çalışma kararı aldı.

Teknik alt yapı çalışmaları başlaması için yeni yılda İŞKUR personellerinden İş ve Meslek Danışmanı ve Göç İdaresi Uzmanları bir araya gelerek koordineli çalışması sağlanacak.