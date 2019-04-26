İŞKUR'dan Kariyer Günleri etkinliği

Ş ‘nin insan kaynakları müdürü Emre Özer ve Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen kariyer günleri programı Saygı Duruşu İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını İŞKUR İl Müdürü v. Abdulkadir Mutlu yaptı. Mutlu, “İŞKUR'un kariyer günü düzenlemesinin amacının iş hayatını kolaylaştırmak ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmayı sağlamak. Bilgi ve becerileri değerli katılımcılar aracılığıyla aktarmak. Özellikle firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli eleman bulmalarındaki zorluk, gelecekteki pozisyonları doldurma ihtiyacı kariyer yönetimi ve planlaması faaliyetleri üzerinde daha fazla durulması gerekiyor” dedi.

Programa TURKCELL-GLOBAL Bilgi A.Ş'nin İnsan Kaynakları Müdürü Emre Özer kendini tanıma, iş arama cv ve mülakat konusundaki tecrübelerini ve bilgilerini aktardı.

Programın özel davetlisi olan Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın ise ‘Etkili İletişim, beden dili, hedeflerimiz ve İnsanı Tanıma Sanatı' adlı semineri ile katıldı. Oğuz Saygın, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca seminere katılan kişilere çekilişle 3 tablet ve 5 tane bluetooth hoparlör çekilişle sahiplerine takdim edildi.

Seminer veren Oğuz Saygın, Emre Özer'e ve sponsor olarak kariyer günlerini katkı veren firmalara Plaket Erzurum İŞKUR İL Müdürü ve Şube Müdürü Yahya Kalkan takdim etti. Ayrıca kitap imza töreni ve hatıra fotoğraf çekimiyle program sona erdi.