İhlas Haber Ajansı

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Islak zeminde kayarak refüje çıktı

Erzurum’da bir araç, ıslak zeminde kayarak refüje çıktı.

Erzurum'da bir araç, ıslak zeminde kayarak refüje çıktı. Araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.


Edinilen bilgilere göre kaza, üniversiteden Çat Kavşağı'na giden kara yolu üzerinde 25 ABY 486 plakalı aracın ıslak zeminden etkilenerek yoldan çıkmasıyla gerçekleşti. Tofaş Doğan model olan aracın, ıslak zeminin etkisiyle arka tekerleri kayarak yol kenarında bulunan refüje çıktı. Şans eseri yoldan geçen başka aracın olmaması ise büyük bir kazayı engelledi.

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