Islak zeminden kayan otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı

Erzurum’da ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı.
Erzurum'da ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı. Kazada kulübenin içerisinde bulunan 1 görevli yaralandı.
Kaza, Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde bulunan HGS geçiş noktasında meydana geldi. Otomobiliyle üniversiteye giriş yapan sürücü, ıslak zeminde aracını kaydırarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 5 metre kayarak sürüklenen otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı. Kazada kulübenin içerisinde bulunan 1 görevli yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken hasar gören kulübe iş makineleriyle yıkılarak bulunduğu alandan kaldırıldı.