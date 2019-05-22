İslam Tarihçisi Prof. Dr. Asri Çubukçu vefat etti

Dr. Asri Çubukçu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. “Hocaları hocası” olarak da anılan Prof. Dr. Çubukçu, aniden fenalaşarak kaldırıldığı Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde Hakk'a yürüdü. Atatürk Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Çubukçu, bir dönem Bağdat'ta yüksek ihtisas ve araştırmalar da yapmıştı. İlahiyatçı-Yazar Çubukçu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı'nda da öğretim üyeliği görevinde bulunmuştu.

ASRİ ÇUBUKÇU KİMDİR?

Asri Çubukçu, 1939 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını sırasıyla Bayburt Kurtuluş İlkokulu (1951), Bayburt Ortaokulu (1954), Erzurum Lisesi (1957), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde (1963) sürdürdü. Bir süre Yozgat İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yaptıktan sonra, 1972'de Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'ne okutman olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim amacıyla iki yıllığına Bağdat'a gönderildi. Doktorasını “Tarsûsî Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri” çalışması ile 1977'de aynı yerde tamamladı. 1983'te “Memluklar Zamanında Mısır ve Suriye'de İlim Hayatı” çalışması ile doçent, 1993'te profesör oldu. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Sanatları ve Tarihi Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak da görev yaptı.

ESERLERİ:

Tarsusi / Hayatı - Şahsiyeti - Eserleri, Memlukler Zamanında Mısır ve Suriye'de İlim Hayatı, İslâm Devletlerinde Devlet Teşkilatı ve İlmi Faaliyetler, Vefeyâtü'l-a'yân min Mezhebi Ebî Hanifeti'n-Nu'mân, İslâm Devletlerinde Şurta (polis) Teşkilâtı, Ekmelüddîn Bâbertî Hayatı ve Eserleri, Dımaşk Hanefî Kâdî'l-kudâtları, İslâm Tarihi Ders Notları (İlk Müslüman Türk Devletleri)