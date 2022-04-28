İspir Belediye Başkanı Coşkun'dan HDP'li Paylan'a romanlı tepki

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, dönemin şartlarına göre çok başarılı bir sevk ve iskan uygulaması olan Ermeni tehcirinin soykırım olarak tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi veren HDP Milletvekili Garo Paylan'a, “Müftü 1918” romanıyla tepki gösterdi.

Yazar Hayati Tek tarafından kaleme alınan “Müftü 1918” romanını, “Bu bizim onurumuz, bu bizim emeğimiz. Tüm çocuklarımız okudu” diyerek takdim eden Başkan Coşkun, HDP milletvekili Paylan'ı şiddetle kınadığını söyledi.

HDP'li Paylan'ı, “Soyu özürlü, beyninin arka planı çıbanlı, bizatihi hain zihniyetli, bu milletin vergilerinden maaş alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koltuk işgal eden bir hain.” ifadeleriyle nitelendiren Başkan Coşkun, şunları söyledi:

“Garo Paylan, sözde Ermeni soykırımıyla alakalı milletimizi, devletimizi, tarihimizi kirleten ifadeler kullandı. Tertemiz bir tarihi ve onurlu bir duruşu olan bu milletin üzerine bu lekeyi atanı da, ona yol arkadaşlığı yapan saz arkadaşlarını da şiddetle kınıyorum. Onlara verilecek en güzel cevap, İspir Müdafaasının şanlı destanı Müftü 1918 çalışmamızda mevcut. Tüm dostlarımızı bu duruşta Müftü romanını okumaya davet ediyorum.”

Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Başkan Coşkun, bayram tatili dolayışıyla yola çıkmaya hazırlananlara da trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.