İspir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Coşkun: “İspir halkı demokrasi destanı yazdı”

Sağduyulu İspir halkının güzel bir demokrasi örneği sergilediğini kaydeden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Doğduğum, büyüdüğüm toprakların güzel insanlarına canı yürekten teşekkür ediyorum. Güzel İspir'imizin güzel insanları tüm dünyaya en güzel demokrasi örneklerinden birini sergiledi” diye konuştu.

Kendisini İspir Belediye Başkanlığı için aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Başkan Coşkun, şöyle devam etti: “MHP ve AK Parti Erzurum il ve İspir ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere seçim kampanyamız sürecinde fedakârca çalışan parti teşkilatlarımız da teşekkürü hak etmektedir. Allah onlardan da razı olsun. Emekler zayi olmadı, İspir ehline emanet edildi.”

En büyük teşekkürü, büyük bir teveccühle kendisini Belediye Başkanlığı görevine seçen İspir halkının hak ettiğinin altını çizen Başkan Coşkun, şöyle devam etti:

“Aylarca süren hayli yoğun ve meşakkatli seçim çalışmaları sırasında İspir halkımız büyük bir sağduyu örneği sergileyerek, büyük bir olgunluk göstererek, kavgasız gürültüsüz bir seçim gerçekleştirerek demokrasiye olan bağlılığını ispatlamıştır. İspir halkının bu bilge tavrı her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle Milli Mücadelenin yüzüncü yılında milli beka mesajını en güzel şekilde alan ve İspir'i ehline emanet eden ilçe halkımız, geleceğin mutlu ve müreffeh İspir'ini kurma yolundaki karar ve iradesini en güçlü şekilde seçim sandığına yansıtmıştır.”

Seçim sırasındaki olgunluğundan dolayı İspir halkının örnek bir tutum ortaya koyduğunun altını çizen Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Hangi partiden, hangi meşrepten olursa olsun, hangi partiyi ve adayı desteklerse desteklesin bütün İspir halkı, 31 Mart'taki demokrasi sınavından başarıyla çıkmıştır.” diye konuştu.

Mazbatasını alır almaz sadece mensubu olduğu MHP'ye gönül verenlerin değil bütün ilçe halkının başkanı olacağını belirten Başkan Coşkun, şunları söyledi:

“Türk milleti dört bin yıldır aralıksız var olan, nice imparatorluklar kurmuş olan büyük bir millettir. Kadim tarihimizin en yıldızı Türkiye Cumhuriyeti'miz dört yıl sonra 2023 yılında yüzüncü yılını idrak edecektir. Şimdi bize düşen vazife, milli mücadelemizin yüzüncü yılında ortaya koyduğumuz bu güzellik tablosunun verdiği enerjiyle cumhuriyetimizin yüzüncü yılında çok daha güçlü olması, ülkemizin çok daha müreffeh olması için dur durak bilmeden çalışmaktır.”

Bir ülkenin gelişiminde yerel yönetimlerin önemine işaret eden Başkan Coşkun, “Ülke olarak ne kadar güçlü olursanız olun eğer bir vatan köşesinde yaşayan insanlarımız mutlu ve müreffeh değilse, o ülke yeterince güçlü değil demektir. Milli kalkınmanın temeli yerel kalkınmadır. Biz de İspir'imizde örnek bir belediye anlayışıyla çok güzel ve büyük işleri el ele vererek hep birlikte başaracağız. Türkiye'mizin 2023 yılına en iyi şekilde hazırlanması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmelerinin son bölümünde rakip adaylara da teşekkür eden Başkan Ahmet Coşkun, şöyle devam etti: “Sadece İspir halkı değil, rakibim olan belediye başkan adayı arkadaşlarımız da demokrasinin ruhuna uygun hareket ederek, Türk töresi ve İslam inancı gereği yanlış yollara tevessül etmeden bir seçim kampanyası yürütmüşlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum. İspir'imizin kalkınması yolunda bütün İspir halkının olduğu gibi belediye başkan adayı olan arkadaşlarımızla da el ve gönül birliği yapmaya hazır bulunduğumu ifade etmek istiyorum. Seçimler demokrasinin bayram günleridir. Barış ve kardeşlik günleridir. İspir için herkesle el ele vermeye hazırım.”