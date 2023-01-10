İspir belediyesi spor kulübünde tekvando heyecanı

İspir Belediyesi bünyesinde 2022 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan İspir Belediyesi Spor Kulübü, tekvando kurslarıyla ilçede büyük bir hareket başlattı.

Tekvando kursları, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İspir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü organizasyon çerçevesinde ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise derecesinde olan öğrencilerin katılımıyla Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda devam ediyor.

Eski milli tekvandoculardan ve Tekvando Federasyonu İstanbul eski İl Temsilcisi Mustafa Bulut önderliğinde yürütülen eğitimlere yoğun bir katılım sağlayan İspirli öğrenciler ilçede büyük bir heyecan uyandırdı.

Spor salonunda eğitimlerine devam eden 4 yüze yakın öğrenciyi İspir Hanımeli Kooperatifi Kurucu Başkanı İpek Merve Coşkun ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, çocuklara ve gençlere büyük bir moral kaynağı oldu. Tekvando kurslarına katılan tüm öğrencileri alkışlayarak selamlayan Başkan Coşkun, onlara hitaben bir konuşma yaptı. Coşkun, konuşmasında şunları kaydetti: “Çocuklar bu salonda ya da diğer salonlarda tekvando kıyafeti olmayan bir tane çocuğumuz kalmayacak.

Önümüzdeki on, on beş gün içerisinde inşallah tıpkı bu yavrularda olduğu gibi, hocanızda olduğu gibi sizlerin de olacak. İçinizden büyük şampiyonlar çıkacak, ben buna inanıyorum. Ben de bu kıyafetleri giyip sizinle beraber antrenmanlara çıkacağım. Hep beraber çalışacağız. İlçe merkezinde de ay sonuna kalmayacak, muazzam bir spor salonunuz olacak, sizin olacak orası. Ailelerinizle beraber, hafta içi hafta sonu belli seanslarda orada antrenmanlarınıza devam edeceksiniz. Yıl içerisinde Türkiye'nin muhtelif yerlerinde şampiyonalara İspir katılacak. Ve ben inanıyorum ki Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çıkacak bu çocuklarımızın içerisinden. Hepinize başarılar diliyorum. Ne tür eksiğiniz varsa inşallah belediye olarak biz temin edeceğiz. Sonuna kadar arkanızdayız. Hepinizin yüreğinden öpüyorum.”

“Onlar geleceğin şampiyonları”

İspir'de oluşturulan bu heyecanın zamanla kar topu gibi büyüyerek geleceğin şampiyonlarını ortaya çıkaracağını ifade eden Başkan Coşkun, “Bu oluşuma destek veren başta İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm velilerimize teşekkür ediyor, ziyaretimizde bizlere eşlik eden İspir Hanımeli Kooperatifi Kurucu Başkanı İpek Merve Coşkun'a ve bizleri konukseverliği ile ağırlayan okul müdürü Adem Çakır Bey'e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübün tekvando hocalığını yürüten, tekvando sporunun büyük emektarlarından milli sporcu ve Tekvando Federasyonu İstanbul eski İl Temsilcisi Mustafa Bulut, katılımın yoğunluğundan dolayı memnuniyetini dile getirerek, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'a maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çok istekli çocukların olduğunu belirten Bulut, İspir'den Avrupa ve dünya şampiyonu çocukların çıkacağını vurguladı.