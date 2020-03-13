İspir Belediyesi'nden Koronavirüse karşı bilgilendirme toplantısı

Erzurum'un İspir ilçesinde Belediye personeline yönelik Koronavirüse karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve ölümcül tehlikesi bulunan koronavirüsün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemizde de koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklaması üzerine İspir Belediyesinde çalışan memurlara yönelik koronavirüsle ilgili bilgilendirme ve tedbir alma yöntemleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Tansel Demirok ve Hüseyin Sertkaya tarafından düzenlenen ve koronavirüse karşı tedbir alma yöntemlerinin anlatıldığı toplantının sonunda personele kolonya ve ıslak mendil dağıtıldı.