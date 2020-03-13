İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspir Belediyesi'nden Koronavirüse karşı bilgilendirme toplantısı

Erzurum’un İspir ilçesinde Belediye personeline yönelik Koronavirüse karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum'un İspir ilçesinde Belediye personeline yönelik Koronavirüse karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve ölümcül tehlikesi bulunan koronavirüsün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemizde de koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklaması üzerine İspir Belediyesinde çalışan memurlara yönelik koronavirüsle ilgili bilgilendirme ve tedbir alma yöntemleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.


Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Tansel Demirok ve Hüseyin Sertkaya tarafından düzenlenen ve koronavirüse karşı tedbir alma yöntemlerinin anlatıldığı toplantının sonunda personele kolonya ve ıslak mendil dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.