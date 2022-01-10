İspir Doğa Sporları Derneği üyeleri Ovit Dağı'nda kayak yaptı

Dernek Başkanı Hasan Ceylan, gerekli altyapı çalışmaları yapıldığı takdirde bölgenin cazibe merkezi haline gelebileceğini ve özellikle Karadeniz Bölgesi için kış sporları meraklılarına eşsiz imkanlar sunulabileceğini belirtti. Ovit Tüneli'nin yapımıyla birlikte yaz kış kesintisiz ulaşım sağlanmasının bu potansiyeli artıracak önemli bir faktör olarak öne çıktığına dikkat çeken Doğa Sporları Derneği üyeleri, yetkililerin bir an önce gerekli fizibilite çalışmalarını yaptırarak bölgede bir kayak merkezinin yatırım programına alınmasını talep etti.