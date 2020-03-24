İspir Kaymakamlığı yaşlı vatandaşlar için özel ekip oluşturdu

Erzurum'un İspir ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kaymakamlık tarafından özel ekipler oluşturuldu. Görevli ekipler, ilçe merkezinde araçlarla dolaşarak anonslarla vatandaşları uyardı.

Türkiye genelinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından İspir Kaymakamlığı tarafından evden çıkamayanların yardımına koşan polis ve sosyal destek grupları, yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.

İspir Kaymakamı Faruk Erdem, "Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için bir sistem kurmak lazımdı. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sosyal destek ekipleri oluşturuldu.112'den alınacak çağrılarla özellikle 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın eğer ekonomik yoksunluk içerisinde olan varsa bunlar devlet tarafından, ekonomik durumları iyi olanlarsa bunlar kendi ihtiyaçlarını ücreti mukabilinde ekipler marifetiyle giderilecektir" dedi.

Polis ekipleri yaşlı bakıma muhtaç olanlara evlerinde hizmet verdi. Dışarıda olan kişilerin ise ikna yolu ile evlerine gitmeleri sağladı.