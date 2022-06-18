İspir Kent ve Sanat Müzesi açıldı

Erzurum'un İspir İlçesinde düzenlenen 4. Çoruh Plastik Sanatlar çerçevesinde İspir Kent ve Sanat Müzesinin açılışı gerçekleştirildi. İlgiyle karşılanan müze yeni eserlerle koleksiyonunu genişletmiş oldu. 30 resim ve 3 büyük ölçekli heykelin sergide yer aldığı müzenin plastik eser sayısı 143 oldu. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, açılış töreninde yaptığı konuşmasında “İspir tarihi, doğası ve etnografik mirasıyla bölgenin önde gelen yerleşim alanlarından birisidir. Türk tarihinde birçok ilkleri İspir coğrafyasında görmemiz mümkün. Anadolu'daki bin yıllık panayırlardan birisine ev sahipliği yapmasının yanı sıra fırıncılık ve pastacılık mesleğinin en yetkin usta ve işverenlerini çıkarmış ülkesine bağlı üretken insanların dünyaya yayıldığı bir coğrafyadır. Önemli devlet adamları yetiştirmiş olan bölge insanı, yokluk ve zorluklara karşı vatan sevgisini bütün sevgilerin üzerinde tutar. 100 mahalle ve küçük yerleşim alanıyla geniş bir coğrafyadır. Bahar, yaz ve sonbaharda özellikle yurt dışından ve yurt içinden yaşayan nüfusun 10-15 katı turist misafir ağırlayan bir ilçe. Turizmi canlı kılmak ve çeşitlendirmek adına bir kent ve sanat müzesi kurmayı planlayarak hayata geçiriyoruz. İstiyoruz ki, Türk tarihinin bu kadim coğrafyası yine Türk aydınlanmasının öncüsü olmayı sürdürsün. Bu vesileyle ihalesi yapılan İspir Millet Bahçesi'nde yaklaşık 800 m2'lik kapalı alanı Cumhuriyetimizin 100. yılında İspir Kent ve Sanat Müzesi'ne tahsis etmiş olacağız. Müzemizi yeni yerine taşımanın onurunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

İspir Kent ve Sanat Müzesi ve Çalıştaylar Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm ise “Bu coğrafya zorluklarının yanında büyük fırsatları da peşine getiren bir coğrafya. İspirli olmanın onurunu dünyanın her yerinde taşıyan hemşerilerimiz yüzlerini doğdukları coğrafyaya dönerek yaşıyorlar. Bu müze bir kültürü özümseme, değer üretme merkezi olarak selamlayacak sonsuza kadar insanımızı. Bugün burada tarihi bir adıma tanıklık ediyorsunuz. Çağdaş ve Etnografik müzelerin çoğalması büyük zenginliktir. Bir ilçenin hem entelektüel insan birikimi hem de toplumsal gelişmeye karşı duyarlı yerel yöneticilere sahip olması en büyük şahsı İspir'imizin. Eserleriyle İspir Kent ve Sanat Müzesi'ni oluşma sürecine katılan başta yerel yöneticilerimiz, sanatçı dostlarımız ve sürecin başlamasında etkin rol oynayan İSPAV'ımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

11-18 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 11 ressam, 3 heykeltıraş ve 1 fotoğraf sanatçısı olmak üzere 15 tanınmış sanatçı katıldı. Prof. Hasan Pekmezci, Prof. Dr. Meltem Akkaya, Doç. Dr. Ramazan Tilki, Haydar Durmuş, Habip Aydoğdu, Şükran Atay Pekmezci, Saadet Gözde, Süleyman Karakul, Hasan Kırdı, Zeki Serbest, Yüksel Baydar, İlayda Kepez, Ufuk Güneş Tekin, Mehmet Babat, Emin Can Terzioğlu, 4'üncü Uluslararası İspir Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı ile ilk defa ilçeye geldiklerini huzurlu ve zengin doğa yapısıyla kendilerini etkilediğini dile getirdi.