İspir Millet Bahçesi'nde kış mevsimine rağmen çalışmalar sürdürülüyor

TOKİ tarafından panayır alanından Kaledibi mevkiine kadar olan 30 dönümlük arazide kurulacak olan Millet Bahçesi yerinde inceleme yapan İspir Belediye Başkanı Coşkun, İspir'i şaha kaldıracak mega projelerin bir bir devreye gireceğini söyledi.

Erzurum'un 2025 Erzurum'un Turizm başkenti olmasına bir anlamda bölgesel bir hazırlık yaptıklarını anlatan Başkan Coşkun yaptığı açıklamada, “İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında İspir'imiz, devletimizin de katkılarıyla hem ticari hem kültürel hem de sosyal anlamda Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı olacaktır. Bu alanı Çöplükten panayır alanına dönüştürmüştük. Mevsim kış. Ocağa girmeye hazırlanıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bütün bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, attığımız her adımda bizi bir baba şefkatiyle kucaklayan Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye ve seçildiğimiz günden bu yana attığımız her adımda kendilerine danıştığımız, gücünü ve desteğini her daim yanımızda hissettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Kamil Aydın'a şahsım ve İspir halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.