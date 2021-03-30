İspir'de 2021 ‘Afet Eğitim yılı' çalışma semineri düzenlendi

Erzurum'un İspir İlçesi'nde Afet Eğitim yılı etkinlikleri kapsamında mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmesinin ardında Fazilet Çığlık Salonu'nda “2021 Afet Eğitim Yılı Çalışma Planı” pandemi koşullarına uygun olarak Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından, İlçe Kaymakamı Murat Acar'ın katılımı ile eğitim semineri düzenlenerek Kamu Personelleri, Mahalle Muhtarları ve Azaları bilgilendirildi.

Bu çerçevede afet riskini azaltma, afete müdahale, afet sonrası iyileştirme çalışmaları ile sivil savunmaya ilişkin bilgi düzeyini bir üst seviyeye taşımak amacıyla Afet Farkındalık Eğitimi konulu seminere katılan İlçe kaymakamı Murat Acar, eğitimin faydalı olduğunu belirterek eğitim veren Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline ve eğitime katılan Kamu Personelleri ile Mahalle Muhtarları ve Azalarımıza teşekkür etti.