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İspir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzurum’un İspir İlçesi’nde düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Erzurum'un İspir İlçesi'nde düzenlenen törenlerle kutlandı.


Kutlama programına İlçe Kaymakamı Faruk Erdem Garnizon Komutanı Ertuğrul Aydın, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Mili Eğitim Müdürü


Ahmet Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Salonda devam eden kutlamalarda öğrencilerin şiirler okunmasının ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan 100'e yakın öğrenci renkli gösteriler sundu.


"Neşeli çocuklar"adlı gösterinin ardından çeşitli müzik ve aksesuarlarla "Hür doğdum", "Yediden yetmişe gençlik", "Bir efsanedir Anadolu" gösterileri sunuldu.

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