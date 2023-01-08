İspir'de korkutan yangın

Erzurum'un İspir ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gülhas Mahallesi'nde Cebir kardeşlere ait evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı. Rüzgârın da etkisiyle binayı saran yangın mahalle sakinlerinin büyük panik yaşamasına sebep oldu.

Yangın, İspir belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabalarıyla iki saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmaması sevindirirken evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.