İspir'de Korona tedbirleri değerlendirildi

Erzurum'un İspir İlçesi'nde Korona virüs tedbirleri gözden geçirildi.

İspir Kaymakamı Faruk Erdem başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Bodur, İlçe Emniyet Amiri Komiser yardımcısı Adem Kara, İspir Toplum Sağlık Grup Başkanı Hatice Ateş Aksu da katıldı.

Kaymakam Faruk Erdem, Ramazan Bayramına biraz daha iyi durumda girebilmek için 20 Mayıs'a kadar İspir merkezdeki hareketliliği kısıtlamak amacıyla birtakım kararlar alındığını belirterek, ''Bir süredir ülke genelinde devam eden sıkıntılı sürece bir de İspir'in özel durumu eklendi. Bu kararlar toplumun iyiye gitmesi için gelinen durumda zarurî oldu. Şunun farkındayız ki İspir merkezdeki hareketliliğin azaltılmasından en çok ekonomik olarak etkilenen esnafımız oldu. Pandemi başladığından beri dükkanını kapatan esnafa yönelik daha önceki yaptığımız yardım kriterlerine bakmaksızın nakdî olarak destek isteyen tüm esnafımıza yardımcı olacağız. Bu durumda olan esnafımızın telefonla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması yeterli olacaktır. 20 Mayıs'a kadar ki süreci tedbirlere sıkı uyup atlatabilirsek, inşallah bayrama kadar rahatlama planlıyoruz. Ama istatistiklerimiz iyi olmazsa İspir için daha sıkı tedbirlere başvurmak zorunda kalacağız. Bu süreci kendimiz kurallara uyarak ve çevremizi uyararak hasarsız atlatabiliriz'' diye konuştu.