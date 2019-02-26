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İspir'de kurtuluş coşkusu

Erzurum’un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Erzurum'un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.


İspir Hükümet Konağı önünde düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan kutlamalara İlçe Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda İspirli katıldı.


Törende yapılan protokol konuşmalarında, İspir'in işgalden kurtarılırken çekilen zorluklar, halkın kahramanlıkları ve özverisi dile getirildi.


İlçenin düşmandan kurtarılışının temsili olarak canlandırıldığı törende, yöresel oyanlar sergilendi.


Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalar devam etti.

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