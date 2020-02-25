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İspir'de kurtuluş coşkusu

Erzurum’un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Erzurum'un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Yeni açılan Panayır Meydanı'nda düzenlenen kurtuluş etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.


Hükümet konağı önünde düzenlenen çelenk sunma programının ardından etkinliklere Panayır meydanında devam edildi. Kortej yürüyüşünün ardından burada düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir'in kurutuluşunun 102. yıldönümünü coşku içerisinde kutladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.


Törenin sonunda Mehteran ekibi ve atlı cirit gösterisi yapıldı.


Törene İspir Kaymakam Vekili Pazaryolu Kaymakamı Selçuk Köksal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Garnizon Komutanı Saffet Eltaş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Bodur, İlçe Emniyet Müdürü Adem Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlikler kapsamında ayrıca Ortaköy Mahalesi'nde Müftü Mustafa Vehbi Başkapan kabri başında anıldı. Erzurumlu Davut Kaya hoca tarafından burada Kuran'ı kerim okundu, şehitler anıldı.

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