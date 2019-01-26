İspir'de MHP'ye coşkulu karşılama

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir'de Cumhur İttifakını anlattı.

İspir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun ile birlikte İspir'de ziyaret programı düzenleyen İl Başkanı Karataş MHP üzerinde oynanan oyunlara tepki göstererek, “15 Temmuz, birçok şeyin değişmesine sebep olmuştur. Amacımız kuru bir siyaset yapmak değildir. Bizim aklımız Türkiye'dir. Dolayısıyla öncelikli hedefimiz, ülkemizi içinde bulunduğu dar boğazdan çıkarmaktır” dedi.

“Ne çektiysek bizim gibi görünüp, bizden olmayanlardan çektik” diyen Karataş, sözlerine şöyle devam etti. “Planlarımızı şehrimizin geleceği üzerine kuruyoruz. Bizden sonra gelecek olan nesillere bir şeyler bırakmak için uğraşıyoruz. İlimizde ki yaşam standardını en üst düzeye nasıl çıkarırız bunun kavgasını vermekteyiz. Şehrimizin gerek tarımda gerek turizmde elindeki imkânları değerlendirerek Türkiye'de nasıl bir numara olur onun derdindeyiz.

Siyasi hamlelerimizi bu konuları düşünerek şekillendiriyoruz. Mevki ve makam düşünmeden önce vatan diyoruz. Bütün bunların yanında Ülkemizi bölmek isteyen hainlerle ve bunların işbirlikçileriyle mücadele ediyoruz. Partimiz yaklaşık 50 yıllık şanlı tarihinde, birçok partiyi tarihin karanlık sayfalarına gömmüş, bölünmesi hedeflenerek içinden oluşturulan partileri de sıfır noktasında tutmayı başarmıştır.

Genel Başkanımızın ülkemiz için duyduğu kaygıları bizde duyuyor ve bunun için Cumhur İttifakına gereken önemi veriyoruz. Zillet ittifakına karşılık Millet İttifakı bizim için çok önem arz etmektedir. Millet ittifakının kan kaybetmesinin Türkiye'de son zamanlarda yapılan iyi yöndeki gelişmelerin tartışılır olmasına sebep olacağından dolayı, Millet İttifakına olan desteğimiz sonuna kadar devam edecektir.

Beka sorununu sadece Erzurum olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. Asl olan vatandır. Ülkemiz hala FETÖ ve benzeri diğer terör örgütlerinden temizlenmiş değildir. 31 Mart bir dönüm noktası olabilir. Cumhur İttifakı, karşılıklı saygının, vatan sevdasının ve gönül birlikteliğinin adıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın ülkemizin her yerinde Cumhur İttifakına sahip çıkmaları gerekmektedir.”

İspirde ki yoğun karşılamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karataş, “Cumhur İttifakı kapsamında İspir ve Uzundere MHP'ye bırakılmıştır. 31 Mart'ta seçmenimiz, İspir ve Uzundere'de MHP'yi tercih edeceği gibi diğer bütün ilçelerdeki Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde de partimizi tercih edeceğinden eminiz. Ülkemizin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisinin, temsil noktası olan her yerde bulunması elzemdir. Vatandaşlarımız 31 Mart günü, sabırla, şuurla, coşkuyla, "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" diyerek” Millet ittifakını destekleyip, Milliyetçi Hareket Partisini başarıyla ulaştıracaktır” dedi.