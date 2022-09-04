İhlas Haber Ajansı

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İspir'de orman yangını

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Ulubel Mahallesi’nde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Ulubel Mahallesi'nde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde İspir ilçesi Ulubel Mahallesi'nde devrilen enerji hatlarından kaynaklandığı belirtilen yangına güçlükle müdahale ediliyor. Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına müdahalede ekipler zor anlar yaşıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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