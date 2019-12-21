?spir'de trafik kazas?: 1 yaral?

Erzurum'un ?spir il?esinde meydana gelen trafik kazas?nda 1 ki?i yaraland?.

Edinilen bilgiye, ?spir - Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazas?nda Kadir G?rb?z y?netimindeki MBV 91028 plakal? kamyonet Delikta? mevki'inde Da?'dan rampadan a?a??ya inerken freninin bo?almas? sonucu u?uruma yuvarlanmaktan son anda kurtularak devrildi.

Kazada ara? s?r?c?s? yaraland?. Olay yerine gelen vatanda?lar ve Pazaryolu'ndan sevke dilen 112 ambulans ve itfaiye ekipleri yaral? s?r?c?y? s?k??t??? ara? i?erisinden g??l?kle ??kararak hastaneye g?t?rd?. Yaral? s?r?c? il?ede yap?lan ilk m?dahalesinin ard?ndan Erzurum B?lge E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince soru?turma ba?lat?ld?.