İstanbul Türküsü afişi ile birinci oldu

Öğr. Üyesi Mehmet Ferruh Haşıloğlu, Türk Edebiyatının önemli şairlerinden Orhan Veli'nin kaleme aldığı şiirlerden uyarlanarak tasarladığı “İstanbul Türküsü” afişi ile katıldığı yarışmadan birincilik elde etti.

Peru Tasarım Bienali'nin, Uluslararası Afiş Yarışması Kültürel Kategorisinde yarışan “İstanbul Türküsü”, 10.200 afiş arasından 1.'lik elde etti. Başarısını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaşan Haşıloğlu, bölümdeki çalışma arkadaşlarının gösterdiği iş birliği ve üniversitenin sağladığı imkânlar başta olmak üzere sunulan birçok olanakların başarıya ulaşmasında büyük rol oynadığını belirterek, desteği ve ilgisinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Nitelikli akademisyen kadrosu oluşturma, uygun araştırma koşulları sağlama ve kaliteli öğrenci potansiyeline sahip olma yolunda yoğun uğraş gösterdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bu çabanın meyvelerini almanın da mutluluk verici olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesinin eğitim verdiği her alanda iddialı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu ödülün kendilerini oldukça sevindirdiğini belirtti. Akademisyenlerin bilimsel ve sanatsal çalışmaları ile elde ettikleri başarıların, farklı üniversiteler tarafından da takdir edildiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı, 10 binden fazla afiş arasından birinciliği elde den Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferruh Haşıloğlu'nu yürekten kutladığını, bu ödülün kendileri adına da gurur verici olduğunu dile getirerek başarılarının devamını diledi.