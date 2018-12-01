İşte Erzurum'un ilk engelli araştırma raporu

Engelliler Meclisi Erzurum'da ki engellileri sosyal ve bilimsel gerçeklere uygun şekilde araştırıp elde ettiği verileri rapor haline getirip “Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu” adlı kitapta topladı. “Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu” adlı kitap Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi koordinatörü Abdullah Keleşoğlu tarafından tanıtıldı.Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu'nun göreve gelişinden sonra büyük bir ivme kazanan Kent Konseyi Engelliler Meclisi her hafta önemli bir çalışmaya imza atmaya devam ediyor.

Erzurum tarihinde bir ilk olan “Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu” kitabı hakkında bilgi veren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığız kitap Engelliler Meclisimizin en önemli çalışmalarından biri olmuştur.Bilimsel ve sosyal kriterlere uygun olan araştırma raporumuz şehirde engellilere hizmet edecek yetkililer için bir klavuz niteliğindedir.Araştırma raporumuzla şehrimizde yaşayan engelli sorunlarını, çözüm önerilerini, engelli istatistiklerini ve engelli sayılarını gün yüzüne çıkardık ve Erzurum'daki somut engelli gerçeğine ulaşmış olduk”

Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin düzenlediği 1.Yerel Engelliler Şurası ile Erzurum'daki engelli profilinin kapsamlı olarak araştırıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Araştırma sonuçlarına göre, Erzurum'da 42.975 engelli birey bulunmaktadır. Ülkemizdeki engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12.29'dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Bu sayıya engellilerin anne babasını da eklersek 30 milyondan fazla insanımızın bu durumdan etkilendiği söylenebilir. Çünkü engellilik hiç şüphesiz sadece bu problemi yaşayan bireyle sınırlı değil, ailesini ve yakın çevresini başta ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen çok yönlü bir sorundur. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından yürütülen “1.Yerel Engelliler Şurası Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu Projesi” başarı ile tamamlanmış olup elde edilen bilgi ve bulgular rapor halinde kitapta sunulmuştur.Proje kapsamında, Erzurum merkezinde ikamet eden 229 engelli birey (bedensel engelli, zihinsel engelli, görme engelli, işitme engelli) ve 201 engelli birey ailesi olmak üzere 430 kişiye ulaşılmıştır. Bu engelli birey ve engelli ailelerinin yaşadıkları sosyal, ekonomik, günlük yaşam sorunları araştırılmıştır. Bu kişilerin, temel insani hizmetlerden (eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, istihdam) yararlanma durumları, engelli bireye sahip ailelerin aldıkları sosyal destek belirlenerek, çözüm önerileri sunulmuştur. “Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu” projesi ile engelli birey ve ailelerine sunulan hizmetlerde erişebilirliğin, kalitenin arttırılması ve sosyal uyumun sağlanmasına yönelik oluşturulacak olan çözüm stratejilerine, planlara altlık oluşturulmuş ve istatistiki veriler üretilmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, projenin tüm süreçlerinde emeği geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'e, Kent Konseyi Genel Sekreteri Köksal Yavuz'a, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt'a ve Engelliler Meclisi Üyelerine teşekkür etti.