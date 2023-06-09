İşte Erzurum'un sağlık karnesi

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yıllık istatistiklere bakıldığında Erzurum'da devlet hastahanelerine ve kuruluşlarına bir yılda yaklaşık 6 milyon kişi müracaat etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin cazibe merkezlerinden birisi olan Erzurum'da kentsel nüfus oranı yüzde 85,3 iken kırsal nüfus oranı yüzde 14,7 olarak tespit edildi. Bununla birlikte; 0-14 yaş nüfus oranı yüzde 24,8, 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 9,4 oranından belirlendi. Erzurum'un demografik göstergeleri için çocuk bağımlılık oranı yüzde 37,7 ve yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,3 olmak üzere toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 51,9 şeklinde olduğu ifade edildi.

Bir yılda yaklaşık 6 milyon müracaat

Sağlık Bilgileri Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ‘Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021' verilerine göre Erzurum'da hastane sayısı 21, yatak sayısı 3 bin 638, 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 48,1 ve nitelikli yatak sayısı 2 bin 395 olarak belirlendi. Yoğun bakım yatak sayısı 472 olan Erzurum'da, nitelikli yatak oranı 75,6 iken 10 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 6,2, aile hekimliği birimi sayısı 272 ve aile hekimliği birimi başına düşen nüfus 2 bin 783 oldu. 2021 yılında Erzurum'daki bakanlık sağlık kurumlarının birinci basamaklarına müracaat sayısı 2 milyon 273 bin 368, ikinci ve üçüncü basamak müracaat sayısı 3 milyon 682 bin 440, kişi başı hekime müracaat sayısı 7,9, diş hekimine müracaat sayısı 609 bin 661 ve kişi başı diş hekimine müracaat 0,81 oldu.

Acil yardım isteklerinin yüzde 10,1'i asılsız çıktı

Erzurum'da 2021 yılı sağlık istatistiğine bakıldığında; yatan hasta sayısı 135 bin 449, yatılan gün sayısı 778 bin 649, ameliyat sayısı 54 bin 826 ve yatak doluluk oranı 58,6 şeklinde tespit edildi. Ortalama kalış günü 5,7 iken yatak devir hızı 37,2 ve yatak devir aralığı 4,1 oldu. Erzurum'daki Sağlık Bakanlığı kurumlarından uzman hekim sayısı 748, pratisyen hekim sayısı 621, asistan hekim sayısı 431, toplam hekim sayısı bin 790, toplam diş hekimi 300, eczacı 298, hemşire 3 bin 165, ebe 688 ve diğer sağlık personeli 2 bin 418 olarak belirlendi. Erzurum'da acil yardım istasyon sayısı 3, acil yardım istasyonu başına düşen nüfus 24 bin 416, acil yardım ambulans sayısı 76, acil yardım ambulansı başına düşen nüfus 9.959 ve asılsız ihbar oranı yüzde 10,1 şeklinde sıralandı.