İsveç'e siyasi partilerden tepkiler devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı cuma namazı sonrası basın açıklaması yaparak İsveç'i kınadı.

Cuma Namazı sonrası Lalapaşa cami önünde toplanan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl ve ilçe teşkilatları, "Kur'an'a kalkan eller kırılsın", "Avrupa değil İslam birliği" sloganları atarak protesto gösterisi düzenledi. Basın açıklamasını yapan İl Başkanı Adnan Bozan, Hiç kimsenin İsveç'te olup bitenleri görmezden gelemeyeceğini belirterek "Net bir şekilde ifade etmek gerekir ki bir inancın değerlerini, sembollerini, her şeyden öte kutsal kitabını aşağılayan davranışlar ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur. Tarih, İslam'ı zedelemeyi düşünen nice Ebu Cehillerle doludur. Ama unuttukları bir şey var, Kur'an'ın muhafızı yüce Allah'tır" dedi.

Açıklamanın ardından Yeniden Refah partililer, sloganlar atarak dağıldı.