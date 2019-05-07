İtfaiye ekipleri okullarda eğitim vermeye devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Pasinler İtfaiye Grup Amirliği ekipleri öğrencilere "Yangından korunma ve depremden korunma" konulu eğitim vermeye devam ediyor.

Pasinler Sebahattin Eryurt anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtımı, yangın halinde yapılması gerekenler ve deprem anında yapılması gerekenler konulu eğitim verildi. İtfaiye eğitmenleri çocuklara itfaiyecilik mesleği, yangın, yangına ilk müdahale, yangından korunma yolları, yangın sırasında doğru tahliye gibi konularda görselleri de içeren eğitimler verdi.

Pasinler İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahalle okullarında da eğitimlerini vermeye devam ediyor.