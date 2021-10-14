İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Erzurum'da esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'un Oltu, Narman ve Olur ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ağıralioğlu ve beraberindeki heyete cağ kebap ikramında bulunuldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Akpınar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Oltu, Narman ve Olur ilçelerinde esnafları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Ağıralioğlu, partisinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İYİ Parti heyetinin ilk durağı Narman oldu. Esnaf ziyaretlerinin ardından eski Narman Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen'i ziyaret eden Ağıralioğlu, Narman'ı beğendiğini dile getirdi. Ahmet Yücel İşleyen ise sahibi olduğu Peri Otel'de misafirlerini ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, heyete yemek ikramında bulundu.

Narman'ı ziyaretinin ardından Oltu'ya geçen Ağıralioğlu ve beraberindekileri, ilçe girişinde İYİ Parti Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ ve partililer karşıladı. Esnaf ziyaretinin ardından parti binasında partililerle bir araya gelen Ağıralioğlu, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Ağıralioğlu ve beraberindekiler daha sonra Olur ilçesine geçti. Olur'da İlçe Başkanı Huriye Özgül ve partililer ile bir araya gelerek, esnafı ziyaret eden heyet, ayrıca Olur Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret etti. Ağıralioğlu'nu burada Dernek Başkanı Vedat Ergün ve mahalle muhtarları karşıladı. Muhtarların sorunlarını dinleyen Ağıralioğlu ve beraberindeki heyete İYİ Parti Olur İlçe Başkanı Huriye Özgül Ormanağzı köyünde cağ kebap ikramında bulundu. Ağıralioğlu ve beraberindekiler yemeğin ardından Erzurum'a hareket etti.