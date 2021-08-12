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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.


Erzurum'un Pasinler ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kadın kollarının düzenlemiş olduğu toplantıya katıldı. Kadınlarla bir araya gelen Akşener, onların sorunlarını dinledikten sonra ilçe merkezine gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.


Esnaf ziyaretleri sonrası kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, kurmaylarına notlar aldırdı. Ziyaretler sonrası Akşener, Pasinler'den ayrılarak Erzurum'a hareket etti.

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