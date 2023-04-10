İyi Parti milletvekili adaylığından istifa etti

Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar milletvekili adaylından istifa ettiğini duyurdu.

İstifa haberini sosyal medya üzerinden açıklayan Akpınar şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık iki yıl önce 21 Mayıs 2021'de İl Başkanım Melih Kırkpınar'ın teklifi ve daveti üzerine İYİ Parti saflarına katıldım. Daha sonra İYİ Parti Erzurum Kadın Politikalar İl Başkanı olarak görev yaptım. Görev yaptığım süre içerisinde teşkilat yapılanmasının ardından üye kayıtlarına başladık. Patimize özellikle hanım kardeşlerimin gösterdiği teveccüh beni hem duygulandırdı hem de cesaretlendirdi.

Göreve geldiğim ilk günden bugüne hiç bir karşılık beklemeden gece gündüz çalıştım. Erzurum'un hemen hemen her ilçesine gittim.Kar kış demeden evimden ailemden ödün vererek maddi manevi emek gayret harcayarak elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdim. Amacım belki bir ikbal peşinde koşmak değildi ama verilen emeğe, harcanan bir ömre, gösterilen çabaya gayrete, alın terine, evdeki çocuğun anne özlemine bir vefa olur diye düşünüyordum. Bundan daha insani ve vicdani bir şey olabilir mi!?

En son yapılan temayül yoklamasında üyelerimizin oyları ile 6. sırada yer aldım. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Ancak siyasetin temel kuralı olan emek sarf edenlerin hiçe sayılma hastalığı maalesef bizde de kendini gösterdi. Üç yıldır geceli gündüzlü ailemden çocuklarımdan fedakarlık ederek emek verdiğim ter akıttığım İYİ Parti Genel Merkezi bunları görmezden gelerek emeği gayreti desteği görmezden gelmiştir.

Bundan dolayı, üç yıldır gösterdiğim gayretin, verdiğim emeğin, harcadığım maddi ve manevi varlığımın, çocuklarımdan ailemden ayrı kalmanın, Liderime partime ve ilkelerine bağlılığımın karşılığının bu olmadığını ve şuan ki konumun olmadığını düşündüğümden milletvekili adaylığı listesinden istifa ediyorum.”