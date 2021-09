İYİ Parti'den istifa ettiler

AK Parti'ye farklı partilerden katılımlar devam ediyor. İYİ Parti İl Meclis Üyesi ve İlçe Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup, dün düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Horasan İl Meclis Üyesi Kenan Kaya, İYİ Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Orhan Kutluk, son seçim dönemi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları Recep Sazil, Yusuf Ulusoy ve Halit Aydemir partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Katılım nedeniyle AK Parti İl binasında düzenlenen rozet takma törenine AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İl Yönetimi, AK Parti MKYK Üyesi Abdürrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam ve AK Parti İlçe Başkanları katıldı.

"Suni gündemlere vaktimiz yok"

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti'nin her zeminde birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunun altını çizerek, “Hür siyaset AK Parti çatısı altındadır. Burada her üye halk için ve hak için hizmet verir ve elbette yalandan, dolandan medet ummaz. Çünkü yalan dolan, suni gündemler yapacağı bir iş, yapacağı bir hizmet bulunmayanların meşgalesidir. Biz havadan karaya, yerelden genele farklı bir yelpazeye yayılmış hizmet ağında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedeflere koşmaktan, muhalefetin boğulduğu boş işlere vakit bulamıyoruz. Bunu halkımız da pekala görmekte ve takdir etmektedir. Zaten bugün yaşanan katılım da bundan önce yaşanan katılımlar da bunun en güzel örneğidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kurulduğu günden beri hizmet bayrağını elinde bulundurduğunu belirten Başkan Öz, “Kısır çekişmelerden ve uydurma haberlerden medet umarak oy avcılığı yapan muhalefetin aksine eser siyaseti ile halkının hizmetinde bulunan AK Parti, takdir kazanmaya devam etmektedir. Bugün İYİ Parti'den aramıza katılım yapan arkadaşlar da bu eser siyasetini takdir ederek hizmet yarışına katılmak için partimizi tercih etmiştir zira Türkiye'nin kısır çekişmelerden, uydurma haberlerden ve suni gündemlerden elde edeceği bir kazanç yoktur. Gelecek, AK Parti'nin takip ettiği eser siyasetinin başarıya uluşmasıyla kurtulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle katılım yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, eser siyaseti yarışında halkına hizmet vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı da partimiz çatısı altına davet ediyoruz.” dedi.

"Her şey Türkiye için"

Törende bir konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise İYİ Parti saflarında bulunan birçok ismin takip edilen siyasetten rahatsız olduğunu bildiklerini belirterek, “Biz AK Parti olarak hem genelde hem yerelde hiçbir ayrım gözetmeden hizmet yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da birçok vesileyle altını çizdiği gibi Türkiye'nin oy haritası rengi, hizmet yarışında bulunan AK Partilileri ilgilendirmemektedir. Biz kime oy verirse versin tüm halkımızın emrinde ve hizmetindeyiz ve buna bağlı olarak da suni gündemlerde boğulmadan genelde ve yerelde eser üretiyoruz. Bu doğru olandır ve elbette takdir görmektedir. İşimizi güzel yapıyoruz ve sadece Türkiye ile de yetinmiyoruz. Vatandaşlarımızın bulunduğu her noktaya uzanma gayretiyle ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Maryland'deki, Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin (Amerika Diyanet Merkezi) açılış törenine katıldı. Bu önemli bir gelişmedir. AK Parti'nin yalnızca Türkiye sınırlarında değil dünya genelinde halkının hizmetinde olduğunun bir delilidir. Eser siyasetinin güzel bir örneğidir. Bu vesileyle ben de Sayın İl Başkanımız gibi eser siyaseti ile hizmet yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimiz çatısı altına davet etmek istiyor, katılım yapan arkadaşlara yeni siyasi hayatlarında başarılar diliyorum. Her şey Türkiye için ve her şey Erzurum için” ifadelerini kullandı.