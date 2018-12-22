İzciler Güneş Vakfı'nda

Konuşmasına Türkiye İzcilik Federasyonu faaliyetleri arasında olan milli bilinç oluşturma kısmından başlayan Hasan Dinçer Subaşı konuşmasının devamında “Osmanlı ve daha eski zamanlarda savaş için keşif yaparlardır. Maalesef 1980 yılı sonrası İzciliği sadece filmlerde olduğu gibi bilmeye başladık. Bu yüzden 2005 te kurulduğumuzdan bu zamana kadar gençlerde milli bilinci oluşturmak için Allahuekber Dağları şehitleri için yaptığımız yürüyüş sonrası şehitlerimizin yanında 2 gün kamp yapıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Subaşı, Türkiye İzcilik Federasyonunun milli bilinç oluşturma amacından bahsederek, Balkanlarda ki Türkler için hala beklenen olduğumuzu dile getirdi. Türkiye İzcilik Federasyonunun Balkanlarda katıldıkları bütün etkinliklerin çok verimli geçtiğini, Balkan halkının bayrağımıza ve insanımıza sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Subaşı, “Balkan ülkelerindeki amacımıza ulaşıp bu halkla kardeş olduğumuz bilincini oluşturduk, şimdiki hedefimiz ise Orta Asya'daki Türk devletlerinde izciliği yaymak. Oradakilerinde, Balkanlarda ki insanlar gibi kardeş olduğumuzu öğrenmeye ihtiyaçları var ve bu konu da çok eksiklik var. İnşallah orada ki gençlere de bir katkımız olur, Orta Asya'daki kardeşlerimizin üstünde gizli de olsa Rus etkisi var bu sebeple rahat hareket edemiyorlar inşallah bunu düzeltmeye çalışacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansın ardından Güneş Vakfı Yönetimi, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'ya teşekkürlerini ileterek katılım belgesini ve "Türk Şöleni Bildiriler" kitabını takdim etti.