İZİKAD'dan Atabay'a ödül

Dr. Şeyda Atabay'a plaket verdi.

Kadın Girişimcilerin kendi aralarında işbirliği ve dayanışma ortamı yaratarak bir yandan mevcut kadın girişimcilerin varlığını güçlendirmek, diğer yandan da kadın girişimci sayısını arttırmak ve böylelikle iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmaktır sloganı ile yola çıkan İZİKAD üye iş yeri ziyareti kapsamında Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay'ın sahibi olduğu kliniğe ziyarette bulundu.

Sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Atabay göz sağlığı, göz ve yüz estetiği konusundaki tedaviler hakkında bilgi verdi. Ayrıca yeni ARGE ürünü olarak yakında piyasaya çıkacak olan Göz Çevresi Morluğu kremini anlattı. İZİKAD'ın gücünün güçlü ve çalışkan üye iş kadınlarından geldiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter Dr. Atabay'a plaket vererek başarılar dileklerinde bulundu.