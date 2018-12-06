İzmir Fuarında Dadaş rüzgarı

İzmir'de 12.ncisi düzenlenen Travel Turkey 2018 Turizm Fuar ve Kongresi yapılan törenle açıldı.

Tüm dünyanın turizm profesyonellerini buluşturmasının yanı sıra iç turizm pazarını da canlandıran yeni ürün ve destinasyonların tanıtımına katkı sunduğu Travel Turkey 2018 Turizm Fuar ve Kongresine Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de katılım sağladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “İzmir'de 12 .si düzenlenen Travel Turkey 2018 Turizm Fuar ve Kongresinde Erzurum ilimizin kış turizmi, yöresel yemekleri, şifalı suları, kaplıca turizmi, kayak turizmi ve Palandöken Dağımıza kadar çok yönlü tanıtımını yapacağız” dedi.

İzmir fuarına götürülen görsel ve yazılı materyaller ayrıca ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılarak bilgi sahibi olmaları sağlandı.