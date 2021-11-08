Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor

Oltu Yolboyu kavşağında Oltu-Artvin, Oltu-Göle karayolunda trafik kontrollerine devam ettiler.

Sürücülerin evrak ve kimlik numaralarını kontrol eden ekipler araçlarında evrak eksikleri ve kış aylarında araçta bulunması gereken malzemeler kontrol edildi, eksik olanlara uyarılarda bulunuldu.

Evrak kontrolünden geçen Fırat Aydın, “Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Buradaki kontrolleri bizleri daha güvenli trafikte hareket etmemizi sağlıyorlar, hatalıysak uyarıyorlar” dedi.