Jandarma köpeği ‘Sarı Kız' 4 tilki yavrusuna süt annesi oldu

Erzurum'da annesi ölen dört tilki yavrusuna jandarma köpeği ‘Sarı Kız' süt annesi oldu.

Çat ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü annesi ölen dört tilki yavrusunun ölmek üzere olduğunu ve toprak altında kaldığını öğrenen Yavi Karakol Komutanlığı personeli, Erzurum İtfaiyesi ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yavrular toprak altından çıkartıldı. Annesiz dört tilki yavrusu jandarma köpeği ‘Sarı Kız' tarafından beslenerek hayata tutundu. Köpeğin küçük tilki yavrularına süt anneliği yapması izleyenleri duygulandırdı. Muhafaza altına alınan yavrular, daha sonra Doğa ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.