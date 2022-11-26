İhlas Haber Ajansı

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Jandarma terör örgütü propagandası yapan 16 şüpheliyi yakaladı

Erzurum’da terör propagandası yaptıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da terör propagandası yaptıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde, PKK/KCK Terör örgütü mensubu Hakan Arslan isimli teröristin sözde mezarının bulunduğu Çavuş Mahallesinde izinsiz gerçekleştirilen gösteri yürüyüşüne katıldıkları ve PKK/KCK Terör örgütü Propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Karayazı, Hınıs, Karaçoban, Köprüköy ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ortak operasyon düzenlendi.


Yapılan operasyon neticesinde 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken Erzurum ili dışında ikamet ettiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalara başlandı.

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