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Jandarma ve Emniyet Kadınlar Günü'nü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de trafik uygulamalarında araçlardaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de trafik uygulamalarında araçlardaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de trafik uygulamalarında araçlardaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, istasyon önünde ellerinde kırmızı karanfiller ile araçlarda bulunan kadınların 8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar trafik ekiplerinin kadınlar gününü unutmamasını memnuniyetle karşıladı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İlçe merkezinde bulunan kurum ve kuruluşlardaki kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladılar.


Jandarma ve Emniyet ekiplerini elinde karanfil ile gören sürücüler ve kadınlar yapılan uygulamadan memnuniyetini dile getirdiler.

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