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Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim

Erzurum’un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.

Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.


2019 kurban bayramı sebebi ile kazaların azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığının çocuklara yönelik “Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin” kampanyası hakkında sürücülere ve çocuklara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapılıp broşürler dağıtıldı.


Ekipler tarafından Emniyet kemeri takmayan sürücülere kısa bir mola verdirilerek emniyet kemerinin önemini anlatan videolar izletildi.

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