Jandarma yaban hayatı unutmadı

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da Jandarma ekipleri yaban hayatı unutmadı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kar yağışı, tipi ve soğuk havaların etkili olmasından dolayı yaban hayvanları ve sahipsiz sokak hayvanları için İspir ve Köprüköy ilçelerinde doğaya yem ve mama bırakılarak beslenmelerine katkıda bulunuldu.

Jandarma ekiplerinin çalışması hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı.