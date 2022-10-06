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Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 parça tarihi eser ele geçirildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 19 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köprüköy İlçesinde gerçekleştirilen Yol Kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 19 parça tarihi eser ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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