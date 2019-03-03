Jeofizik Bölge Başkanı Çınar'dan Erzurum'a Bilim Merkezi talebi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ce Cumhur İttifakı Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen'in seçim gezileri sırasında Jeofizik Mühendisleri Oda Başkanı Rufai Çınar, Erzurum adına öğrencileri ve bilim meraklılarını sevindirecek bir talep de bulundu.

Çınar, Konya ve Kayseri de bulunan Bilim merkezlerinden bahsederek Doğu Anadolu'nun merkezi konumunda olan Erzurum ilimizin böyle bir merkeze acil ihtiyacı olduğundan Erzurum'a bir Bilim Merkezinin kurulması talep etti. Çınar, merkezin buraya kurulması halinde komşu illerinde istifade edeceğini anlattı.

Görüşme sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in de böyle bir şeyi uygun bulduğunu hatta bunun için bir yer düşündüklerini söyledi.

Çınar: “Günümüz gençler eskisi kadar bilimle ilgili değil. Zaten Bölgemizde dünya çapında tanınan son bilim adamı İbrahim Hakkı Hz. dir. Günümüzde okullarda teorik öğretilen ve iki boyutlu resimlerle gösterilen bilim tam olarak anlaşılmayıp kafalarda canlanmıyor. Bu yüzden 21. yy da bile eğitimli birçok insan, Dünyanın düz olduğuna veya hala güneşin bizim etrafımızda döndüğüne inanmaktadır. (Ne yazık ki bu konuda yapılan videolar on binlerce insan tarafından izlenip beğenilmektedir. Hatta zaman zaman bizlere bile sorulmaktadır) Bu yüzden okullarda Ay ve Güneşin hareketleri ile konumu canlı olarak gösteren, Ayrıca Türkiye'de ki illerin güneş, şafak doğuş ve batışlarını çember üzerinde görebileceğiniz hazırladığım linki verilmiştir. ( errufai.com/Ay-Gunesin-Hareketi.html)

Oysaki Bilim merkezlerinde Dünyanın ve diğer gezegenlerin katmanlarını görmesi merkez kaç kuvvetini gezegenlerin güneş etrafında nasıl döndüğünü veya çeşitli şiddetlerde oluşturulan depremleri ve daha birçok şeyi canlı görmesi bizatihi test etmesi kalıcı bir öğrenmedir. Ayrıca Güneş sistemi ve gezegenlerin belli ölçekte modellenmesi uzayı daha iyi için anlamak için en ideal yoldur. Yine gökyüzünün 360 simule edildiği Planetaryum kurulması faydalı olacaktır. Eğer ülke olarak bilim üretmezsek teknoloji mezarlığı oluruz” diye konuştu.

BİLİM MERKEZİ NEDİR?

Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; kamu yararı gözeten, kar elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu ya da özel sektör kaynakları ile finanse edilen merkezlerdir.

Sessiz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması yasak objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine bilim merkezleri ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri sergiler ve dinamik ortamlar sunmaktadır.

Bilim merkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açmaktadır. Herkesin özgün düşünebileceğini ve düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir.

Planetaryum: Kubbe içerisindeki 360 derecelik özel bir perdeye, birden çok projeksiyon cihazı aracılığıyla yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak simule etmesidir. Bu nedenle gökevleri geleneksel sinema salonlarından ayrılmakta ve izleyicinin kendisini filmin içerisinde hissetmesini sağlayarak farklı bir deneyim yaşatmaktadır.