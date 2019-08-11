İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu

Erzurum’da kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.

Erzurum'da kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.


Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde kurbanlık olarak kesilmeye hazırlanan boğa yere yatırılmaya çalışıldığı sırada ipini kırarak kaçtı.


Sahiplerinin yakalamak için saatlerce peşinden koştuğu boğanın yakalanması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Timi tarafından uyuşturucu silahla vurularak yakalanabildi. Yaklaşık 20 kilometre şehir merkezinde kovalamaca yaşanırken, sahipleri boğanın yakalanmasıyla rahat bir nefes aldı.


Kaçan kurbanlığın sahibi Serdarhan Kayhan, kurbanlığının kaçtıktan sonra yaklaşık 20 kilometre boyunca kendilerini koşturduğunu belirterek, kurban yakalama timine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.