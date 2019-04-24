Kadavra köpeği 'Pelte' küçük Furkan'ı arıyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan günü kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'ten 8 gündür haber alınamıyor. Jandarma kadavra köpeği 'Pelte'nin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Yiğit'in babası Fehim Yiğit, dede, babaanne ve engelli amca ‘kasten öldürme' şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde meydana geldi. 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit'i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayında aramalarını sürdürüyor. Isı sensörlü drone ve jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin de destek verdiği arama çalışmalarının 8. gününde de 4 yaşındaki Furkan Yiğit'ten haber alınamadı.

Baba 'ben öldürdüm' dedi, ceset bulunamadı"

Baba Fehim Yiğit'in 21 Nisan günü ‘Çocuğumu öldürdüm, mezara gömdüm' ifadesi üzerine olay yerine Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi, cenaze aracı sevk edildi. Budaklı köyü mezarlığında yapılan çalışmada ekipler tarafından şüpheli bir mezar açıldı. Ancak açılan mezarda Furkan Yiğit'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olayla ilgili baba Fehim Yiğit, dede, babaanne ve engelli amca gözaltına alındı. Sorguların devam ettiği bildirildi.

Arama sonucu yeğenini bulamadıklarını ifade eden dayı Mehmet Akbalık, "Ben o esnada içerideydim. Bilmiyordum. Saat 4-5 arasında telefon çaldığında buraya geldim. Kendi çapımızda halkla beraber gezdik. Jandarma gelmeden komşularla aradık. Dere yataklarına baktık, her tarafa baktık jandarma, AFAD ekipleriyle beraber" dedi.

"Bir kartal gelip Furkan'ı alıp götürmüş gibi"

Muhtar Yılmaz Kırmızıkaya çocuğun kaçırılmış olduğundan şüphelendiklerini dile getirerek, "Biz kendimiz kaçırılmasından endişeliyiz. Çünkü 3-4 yaşında bir çocuk 3 kilometre yol gelip de dere kenarında yürümesi. Bir Allah'ın kulu görmedi mi? Sanki bir kartal geldi Furkan'ı aldı götürdü. Ne olduysa 1.5-2 saat arasında oldu" diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, "Olayın haber alınmasından itibaren soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Kayıp Furkan Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.